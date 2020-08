Lazio, Immobile allontana le voci di mercato: “per sempre in biancoceleste” (Di martedì 11 agosto 2020) Stagione incredibile per Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio ha vinto la classifica marcatori in Serie A e la Scarpa d’Oro, un risultato veramente prestigioso. Negli ultimi giorni sono circolate voci di calciomercato, in particolar modo su un interesse da parte del Newcastle. Il calciatore non ha intenzione di prendere in considerazioni altre proposte, come confermato in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’. “Prima del lockdown eravamo a un solo punto dalla Juve e, soprattutto, mentalmente a mille. Le partite le vincevamo prima ancora di giocarle. La sospensione ci ha danneggiato, è stata gestita male, pur se abbiamo tentato di fare le cose al meglio. La nostra ripartenza è stata pessima, la partita che ha provocato i guasti maggiori, quella di Bergamo. ... Leggi su calcioweb.eu

