Joe Biden sceglie Kamala Harris: è la prima donna nera a essere candidata come vicepresidente (Di martedì 11 agosto 2020) Scelta rivoluzionaria per Joe Biden , che secondo quanto riporta il New York Times ha individuato in Kamala Harris la sua vice presidente nella corsa alle presidenziali Usa. La senatrice della ... Leggi su leggo

Dopo l'annuncio del nuovo ticket dem per le presidenziali di novembre il presidente Donald Trump ha pubblicato un post al vetriolo su Twitter: "Perfetti insieme ma sbagliati per l'America". Il tycoon ...

Usa: Biden sceglie Kamala Harris come vice in caso di vittoria

New York, 11 ago 22:05 - (Agenzia Nova) - Sarà la senatrice democratica Kamala Harris la vice di Joe Biden in caso di vittoria contro Trump - la prima donna di colore ad essere nominata per un ticket ...

