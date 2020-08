Grillo sostiene il secondo mandato di Raggi: "Daje!" (Di martedì 11 agosto 2020) Il cofondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, ha condiviso su Facebook una foto che lo ritrae assieme a Virginia Raggi. Nel testo una sola parola: "Daje!". Un sostegno che arriva all'indomani dell'annuncio fatto dalla sindaca di Roma di volersi ricandidare nel 2021 per un secondo mandato alla guida del Campidoglio. La foto pubblicata oggi dal cofondatore del Movimento per 'benedire' la ricandidatura della prima cittadina di Roma, risale alla campagna per il 'no' al referendum costituzionale del 2016. Grillo tiene una mano sulla spalla sinistra di Raggi, che al collo indossa un badge della kermesse elettorale del M5s. L'ultimo messaggio di Grillo alla sindaca di Roma e' stato il 12 luglio scorso quando pubblicò sul suo blog personale un testo in romanesco ... Leggi su agi

