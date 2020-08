Grande Fratello Vip, Antonio Razzi concorrente: il commento di Fredella (Di martedì 11 agosto 2020) Il Grande Fratello è alla ricerca di possibili concorrenti vip e tra i concorrenti potrebbe esserci il senatore Antonio Razzi: il commento dello speaker Il prossimo autunno andrà in onda la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Per il secondo anno sarà Alfonso Signorini a condurre il programma, con una nuova e speciale opinionista, Antonella Elia. Sono molti i nomi di personaggi famosi che sono stati accostati alla casa più spiata in Italia e tra questi ci sarebbe anche il senatore Antonio Razzi. Negli ultimi anni il senatore è diventato un vero fenomeno del web, con molti video pubblicati sui vari social. A commentare la sua candidatura è lo speaker di Rtl 102.5, Francesco ... Leggi su bloglive

salvatorecapas4 : RT @raf_frate: È un gesto di grande carità aiutare il fratello che rischia di sbagliare nella fede e nella vita. Una delicata correzione fr… - ImSophiaPLMS : RT @Artocarpus16: 'Ricordo di aver visto le parole che mio fratello pronunciava, di aver ascoltato parole che si facevano subito immagini.… - clikservernet : Grande Fratello Vip: Antonella Elia opinionista al fianco di Alfonso Signorini? - Noovyis : (Grande Fratello Vip: Antonella Elia opinionista al fianco di Alfonso Signorini?) Playhitmusic - - pantanac : RT @raf_frate: È un gesto di grande carità aiutare il fratello che rischia di sbagliare nella fede e nella vita. Una delicata correzione fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello Vip»: Antonella Elia (forse) sarà l opinionista Vanity Fair Italia Barbara d'Urso presenta il nuovo Fidanzato su Instagram: i fan spiazzati dalla Foto

Barbara d'Urso presenta su Instagram il nuovo fidanzato e i fan della presentatrice Mediaset rimangono spiazzati dalla foto. Barbara d’Urso continua a far parlare di sé in questa torrida estate italia ...

Barbara D’Urso fidanzata? Marta Flavi rivela: “Cerca l’amore vero ma…”

Nel numero speciale della rivista Nuovo in Famiglia l’esperta di sentimenti Marta Flavi ha dato una sua valutazione personale su alcuni Vip che potrebbero trovare l’anima gemella prima dell’autunno o ...

Barbara d'Urso presenta su Instagram il nuovo fidanzato e i fan della presentatrice Mediaset rimangono spiazzati dalla foto. Barbara d’Urso continua a far parlare di sé in questa torrida estate italia ...Nel numero speciale della rivista Nuovo in Famiglia l’esperta di sentimenti Marta Flavi ha dato una sua valutazione personale su alcuni Vip che potrebbero trovare l’anima gemella prima dell’autunno o ...