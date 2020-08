Europa League, Shakhtar-Basilea e Wolverhampton-Siviglia: le formazioni ufficiali (Di martedì 11 agosto 2020) Shakhtar-Basilea e Wolverhampton-Siviglia andranno in scena questa sera.Le due sfide andranno a completare il tabellone delle semifinali di Europa League. La vincente tra Shakhtar e Basilea affronterà l'Inter, che ha eliminato ieri il Bayer Leverkusen, mentre quella tra Wolverhampton e Siviglia affronterà il Manchester United. Di seguito le formazioni ufficiali.Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre; Adama Traoré, Raul Jimenez. Allenatore: Nuno Espirito SantoSiviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Fernando, Jordan, Banega: Suso, ... Leggi su mediagol

