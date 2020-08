Caro Salvini, quale sospensione, servono le dimissioni dei furbetti del bonus (Di martedì 11 agosto 2020) In questi giorni il nostro Pese è stato sconquassato oltre che dalle tremende esplosioni di Beirut da una serie di fatti che stanno facendo andare su tutte le furie gli italiani di ogni appartenenza politica, ed è la notizia sull’accaparramento dei famosi bonus da dare agli imprenditori e artigiani in difficoltà a causa della pandemia.Ma ecco venir fuori un immagine della nostra classe politica davvero desolante, intenta ad accaparrarsi quelle briciole che lo Stato aveva destinato a coloro che drammaticamente si sono visti dalla sera alla mattina senza introiti mensili e senza poter mettere a tavola un piatto per la propria famiglia.Qui non stiamo parlando dei rimborsi di ogni genere che i nostri politici nazionali già “strapagati” incamerano per le spese più disparate, come se gli oltre 12 mila euro netti al mese non ... Leggi su huffingtonpost

«Nemo propheta in patria». È il caso della Lega di Matteo Salvini che, per provare a tenere le redini del suo partito dopo l'avanzata al Sud, ha riempito le Regioni meridionali di propri uomini di fid ...

Ha evitato la manifestazione dei centri sociali passando da via Ridolfi e ha incontrato i suoi sostenitori in via del Giglio Matteo Salvini, leader della Lega. La visita di Empoli è stato un evento un ...

