Birdman, Alejandro González Iñárritu: "Un regista mi disse che il film sarebbe stato un disastro" (Di martedì 11 agosto 2020) Prima dell'inizio delle riprese Alejandro González Iñárritu cenò con un regista hollywoodiano, in seguito dichiarò: "Un regista mi disse che il film sarebbe stato un disastro" In un'intervista rilasciata durante il tour promozionale di Birdman - o L'imprevedibile virtù dell'ignoranza, Alejandro G. Iñárritu ha dichiarato di aver cenato con il regista Mike Nichols a New York due settimane prima di iniziare le riprese del film. Iñárritu ha detto a Nichols del suo piano su come avrebbe girato il film in un unico ciak. Poiché il film è progettato per assomigliare a una lunga ... Leggi su movieplayer

