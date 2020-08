Teresa De Sio choc a Io e te: 'Il mio dramma durante il lockdown'. Diaco senza parole (Di lunedì 10 agosto 2020) . La cantante ha raccontato al conduttore, suo intimo amico, del suo difficile lockdown in solitaria: 'Sono stati ... Leggi su leggo

enzoacunzo : @Artibani1 povera teresa de sio,gli uomini sono tutti dei gran mascalzoni - baido_claudio : RT @suaperfidia: Giustissima l'osservazione di Teresa De Sio sul fatto di quanto l'infelicità sia scomoda da gestire pubblicamente. Sono po… - enricomontibell : Teresa De Sio - Terra e nisciuno - radiocalabriafm : TERESA DE SIO - VOGLIA 'E TURNÀ - enricomontibell : Teresa De Sio - Sarebbe bellissimo (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Teresa Sio

Teresa De Sio choc a Io e te: «Il mio dramma durante il lockdown». Pierluigi Diaco senza parole. La cantante ha raccontato al conduttore, suo intimo amico, del suo difficile lockdown in solitaria: «So ...Ladri in casa di Francesco Facchinetti. Un furto trasmesso in diretta tv che ancora una volta accende il dibattito sulla legittima difesa. Ancora di più se il protagonista ...