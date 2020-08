Taranto: sparatoria in strada nella notte, ferito in prognosi riservata Polizia, intervento anche per una rissa in pizzeria (Di lunedì 10 agosto 2020) Era in scooter e stava percorrendo una strada della città vecchia di Taranto l’uomo raggiunto da cinque colpi di pistola. ferito, è in prognosi riservata per l’agguato nella notte. Indaga la Polizia. Agenti intervenuti, a tarda sera, anche per sedare una rissa in pizzeria in via Mazzini. L'articolo Taranto: sparatoria in strada nella notte, ferito in prognosi riservata <span class="subtitle">Polizia, intervento anche per una rissa in pizzeria</span> ... Leggi su noinotizie

LECCE – Prima la latitanza a Lloret de Mar, località turistica nella provincia spagnola di Girona, poi l’estradizione e la carcerazione, a seguire un anno di ricorsi e ieri la remissione in libertà pe ...

