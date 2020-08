Takagi e Ketra: «Se piace alla mamma, è una hit» (Di lunedì 10 agosto 2020) Storia e segreti di Takagi e Ketra, due ragazzi normali (come si definiscono loro) che da sei anni firmano i brani più ballati dell'estate. E che hanno fatto anche una canzone per lo Zecchino d'Oro: «Una rivincita, perché da bambini ci avevano scartato».Sono il brand più forte della musica italiana da classifica Takagi e Ketra, il duo di produttori e autori che negli ultimi sei anni ha firmato le hit più trasmesse dalle radio e più cliccate in streaming: da Amore e capoeira a L'esercito del selfie, al recente Ciclone. Un brand che ruota intorno alle intuizioni di Alessandro Merli, uno dei fondatori dei Gemelli DiVersi, e Fabio Clemente, per anni membro dei Boomdabash. Due «hitmaker» che sono anche il simbolo di un moderno, e per certi versi ... Leggi su panorama

