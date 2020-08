Salernitana, grande festa in spiaggia per gli 80 anni di Rocco Olivieri (Di lunedì 10 agosto 2020) Salernitana, la protesta degli ultras al Vestuti contro la società 9 August 2020 grande festa, oggi, in casa granata: Rocco Olivieri, 80 anni di passione per la Salernitana, festeggia oggi il suo ... Leggi su salernotoday

chourmo_oi : @coldblackarrow Grande colpo per la Salernitana - SalernoSport24 : ?? David Di Michele a - andreagagliotta : @grande_luciano Ma tifa juve o Salernitana? Quanto state allo sbando - TeleradioNews : Summertime all’Aperia - TuttoSalerno : EX GRANATA - Ventura: 'Ho messo fondamenta solide per far tornare grande la Salernitana' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana grande ESCLUSIVA TS - Firenze: "Voglio restare a Salerno. Giannetti è fortissimo". Che stoccate a Ventura! tuttosalernitana.com Salernitana, grande festa in spiaggia per gli 80 anni di Rocco Olivieri

Grande festa, oggi, in casa granata: Rocco Olivieri, 80 anni di passione per la Salernitana, festeggia oggi il suo compleanno. La festa si terrà questa sera, alle 20, presso la spiaggia di Santa Teres ...

Coronavirus: tornano a salire i contagi nel salernitano. Ecco il bilancio dell’Asl

Sono 3 i positivi facenti parte della famiglia indiana residente a Eboli: a seguito dei controlli effettuati, infatti, alla moglie ed alla figlia, risultati positivi ieri sera, si è aggiunto il marito ...

Grande festa, oggi, in casa granata: Rocco Olivieri, 80 anni di passione per la Salernitana, festeggia oggi il suo compleanno. La festa si terrà questa sera, alle 20, presso la spiaggia di Santa Teres ...Sono 3 i positivi facenti parte della famiglia indiana residente a Eboli: a seguito dei controlli effettuati, infatti, alla moglie ed alla figlia, risultati positivi ieri sera, si è aggiunto il marito ...