Recoba si dà alla cucina: parteciperà a “Masterchef Celebrity” in Uruguay (Di lunedì 10 agosto 2020) Dal campo di calcio alla cucina. Dalle punizioni calciate all'incrocio dei pali agli ingredienti da armeggiare e mischiare con accuratezza tra pentole e padelle. Alvaro Recoba cambierà vita per qualche settimana. Infatti l'ex fantasista uruguaiano ha deciso di partecipare a "Mastechef Celebrity" del suo paese. Una scelta sorprendente per il "Chino"embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/MasterChef Uy/status/1292249333421748225"FANTASIA AL POTEREChissà se anche ai fornelli Recoba saprà replicare quanto fatto in campo, quando tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo Millennio ha incantato le platee della Serie A, mostrando un repertorio incredibile. Acquistato dall'Inter nel 1997, è passato al Venezia, incantando e trascinando i lagunari alla salvezza. Poi ... Leggi su itasportpress

