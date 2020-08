Rapina a portavalori sull’A14, l’elicottero della polizia sorvola la zona: il video dall’alto delle code in autostrada e del furgone assaltato (Di lunedì 10 agosto 2020) Un furgone portavalori è stato assaltato lungo l’A14 tra Cerignola e Canosa di Puglia. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni e si sono formati diversi chilometri di code. In corso con l’ausilio dell’elicottero del Reparto Volo di Bari le ricerche dei Rapinatori. Il video dall’alto della zona. L'articolo Rapina a portavalori sull’A14, l’elicottero della polizia sorvola la zona: il video dall’alto delle code in autostrada e del furgone assaltato proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

