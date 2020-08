Quali sono le attrezzature indispensabili per un bar (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLe attrezzature di cui occorre dotarsi nel caso in cui si abbia intenzione di aprire un bar sono tante: dalle centrifughe alle piastre, passando per le tostiere, c’è un vasto assortimento di accessori piccoli e grandi a cui si dovrebbe prestare attenzione. Quali sono, dunque, gli apparecchi di cui non si può proprio fare a meno? Per scoprirlo ci siamo rivolti a degli esperti del settore: il team di Ristodesk, azienda leader nel campo delle attrezzature per la ristorazione. Da Quali strumenti cominciamo? Il catalogo sarebbe molto ampio, ma si può iniziare dai frullatori: i frappè, i milkshake, le spremute e i frullati sono tra i prodotti più richiesti in un bar. Noto anche con il nome di blender, un ... Leggi su anteprima24

enricoruggeri : In Italia ci sono molti posti nei quali si mangia benissimo. Poi ci sono esperienze sensoriali superiori. E persone… - borghi_claudio : @guidotweet @nonexpedit @bscfederico @ricpuglisi Scusi lei sarebbe? Quali sono le sue preclare competenze per giudi… - alex_orlowski : Quali di queste equazioni sono quelle che preferite ? La mia guarda caso, è la Teoria del Caos. Commentate le vost… - roemmermann : RT @JamesLucasIT: 'Vi sono momenti minuscoli di felicità, e sono quelli durante i quali si dimenticano le cose brutte. La felicità, signor… - oppionero : Gli italiani si sono sempre lamentati per l'esubero delle figure parlamentari, le quali graverebbero pesantemente s… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Coronavirus, dalla Toscana alla Sicilia: quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO Sky Tg24 Libano, aiuti da 250 milioni di dollari: fantoccio di Hebollah impiccato in strada

Il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, dopo l’intesa con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aperto con l’Onu la raccolta fondi per aiutare il popolo libanese gravemen ...

In una protesi la chiave del giallo di Postua: Potrebbe essere di un agricoltore di Coggiola scomparso sei anni fa

Prime ipotesi sull'identità della persona morta. Dall'analisi del femore ritrovato e soprattutto dalla protesi che l'osso presenta, si potrà forse risalire al nome della persona alla quale era stata i ...

Il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, dopo l’intesa con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha aperto con l’Onu la raccolta fondi per aiutare il popolo libanese gravemen ...Prime ipotesi sull'identità della persona morta. Dall'analisi del femore ritrovato e soprattutto dalla protesi che l'osso presenta, si potrà forse risalire al nome della persona alla quale era stata i ...