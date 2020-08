Psg, Thiago Silva incorona Marquinos come nuovo capitano: “Leader incredibile, è la scelta giusta” (Di lunedì 10 agosto 2020) L’ex difensore del Milan, Thiago Silva, giocherà gli ultimi impegni in Champions League con il Paris Saint-Germain, prima di salutare definitivamente il club francese, a cui ha voluto dare un consiglio sul nuovo capitano nel corso di un’intervista a ‘Nice-Matin’: “Non ho intenzione di decidere io, ma credo che il club abbia già scelto Marquinhos, l’attuale vice-capitano. Ne ho già parlato con lui: anche se ha solo 26 anni, ha già molta esperienza. È la scelta giusta perché è un leader incredibile, che cerca sempre di motivare i suoi compagni nello spogliatoio. Per il ruolo vice-capitano, credo che Kimpembe abbia il profilo giusto”. Leggi su sportface

