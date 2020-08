Papà Alessandro si tuffa in mare per salvare suo figlio e l’amichetto: ma muore tra le onde (Di lunedì 10 agosto 2020) La storia di Alessandro Perra è quella di un padre coraggioso che ha fatto il possibile per il suo bambino che era in acqua in difficoltà. Aveva 53 anni Alessandro e oggi tutti di lui parlando come del padre eroe che si è salvato in acqua per salvare il suo bambino e un amichetto che erano in acqua, e non riuscivano a tornare a riva. Alessandro era di Selargius (Cagliari), è annegato tra le onde dopo aver salvato il figlio e l’amichetto in difficoltà . La famiglia di Alessandro si stava godendo un giorno di relax al mare, a Feraxi, nel comune di Castiadas (Sud Sardegna). Una domenica al mare si è trasformata nel’incubo che nessuno vorrebbe mai vivere. ... Leggi su ultimenotizieflash

Eurosport_IT : Non si smette mai di essere papà ??????? Appena conquistata la salvezza Davide #Nicola ha esultato sotto la Nord con… - infoitinterno : Papà Alessandro, si è tuffato in mare per aiutare il figlio e gli amici giovani ed è morto annegato - Samira1577 : RT @StalkerSaraiTu: E mentre si discute se un papà siciliano è un mostro o no, nonostante le evidenze, in Sardegna un papà (NON una mamma)… - ZioKlint : RT @StalkerSaraiTu: E mentre si discute se un papà siciliano è un mostro o no, nonostante le evidenze, in Sardegna un papà (NON una mamma)… - DaniPitarresi : RT @StalkerSaraiTu: E mentre si discute se un papà siciliano è un mostro o no, nonostante le evidenze, in Sardegna un papà (NON una mamma)… -

