No, nessuna «recente scoperta della Nasa» cambierà la data dei segni zodiacali (Di lunedì 10 agosto 2020) Lunedì 10 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità delle informazioni contenute in un post pubblicato il 21 luglio su Facebook. Il post oggetto di verifica contiene l’immagine di un cielo stellato ed è accompagnato da una didascalia che recita: «Le recenti scoperte Nasa costringono a modificare lo zodiaco, vista la necessità d’introdurre il segno di Ofiuco. Di conseguenza: arieti trasformati in pesci, gemelli in tori, scorpioni in bilance. Niente sarà più come prima e, finalmente, molte cose avranno una spiegazione scientifica!». Si tratta di una notizia falsa. La storia del presunto slittamento di data dei segni zodiacali circola da settembre 2016 e viene ... Leggi su facta.news

