Libano, si dimette (anche) il primo ministro Diab Hassan. In serata il discorso ai cittadini (Di lunedì 10 agosto 2020) A quasi a una settimana dall’esplosione al porto di Beirut, e sull’onda degli scontri che da giorni infiammano la capitale libanese, il primo ministro del Libano Diab Hassan si è dimesso. Come annunciato tramite l’account Twitter dell’esecutivo, il Grand Serail, Hassan terrà un discorso alle 19:30 di oggi dove annuncerà le sue dimissioni ai cittadini. L’annuncio è arrivato dopo la riunione del Consiglio dei ministri. Zeina Akar, vicepremier e ministro della Difesa, ha dichiarato che il disastro di martedì scorso nel porto di Beirut «ha reso necessarie le dimissioni dell’esecutivo». Secondo quanto sta emergendo nelle ultime ore, già nelle prossime ... Leggi su open.online

