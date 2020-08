Legambiente: Costa campana, inquinamento ormai cronico. Non a norma 14 aree esaminate su 31 (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono 31 i punti della Costa campana analizzati da Goletta Verde e di questi 14 sono risultati oltre i limiti di legge. Questo in estrema sintesi il risultato del monitoraggio effettuato da Legambiente sullo stato di salute delle coste e delle acque. Un report che per alcuni punti della Campania parla espressamente di “inquinamento ormai cronico” per l’undicesimo anno consecutivo nonostante gli esposti dell’associazione e i controlli delle forze dell’ordine: “è il caso della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Pontecagnano, giudicati “fortemente inquinati”. A parlarne, nel corso di una ... Leggi su ildenaro

GOLETTA VERDE – Il rapporto sui mari della Campania ECCO LE ZONE CRITICHE e l’unico tratto inquinato del Casertano LA SITUAZIONE IN REGIONE

