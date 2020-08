L’assurdo paradosso del fondo per le casalinghe: stanziati 40 centesimi a testa (Di lunedì 10 agosto 2020) Quaranta centesimi a testa. Tanto vale, secondo quanto riporta il Corriere, il discusso fondo per le casalinghe, inserito dal governo nel decreto Agosto. Il fondo, «interamente destinato alla promozione della formazione personale delle donne, e in particolare alle casalinghe», disporrà di 3 milioni di euro all’anno. Una cifra esigua, a dir poco, se si considera che – stando all’ultima rilevazione pubblicata dall’Istat – in Italia ci sono 7 milioni e 400 mila casalinghe. Tradotto: il governo ha stanziato 40 centesimi per ciascuna di loro, neppure il prezzo di un caffè al bar. Come evidenzia l’articolo de L’Economia, poi, i criteri e le modalità di funzionamento del ... Leggi su open.online

