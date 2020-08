L'arresto a Hong Kong di Jimmy Lai e il compleanno positivo di Antonio Banderas (Di lunedì 10 agosto 2020) Vabbè tanto state tutti a parlare di questa cavolata dei parlamentari con partita Iva e sussidio di 600 euro. Nessun problema con la legge, come è stato ben spiegato, ma ovvi problemi di opportunità e di immagine per i parlamentari che dovessero emergere come percettori di sussidio in aggiunta alla Leggi su ilfoglio

AnnalisaChirico : L’arresto di Jimmy Lai stamane è l’ennesimo tassello della strategia di Pechino: Hong Kong ridotta a colonia cinese… - Tg3web : Torna alta la tensione a Hong Kong dopo l'arresto del magnate Jimmy Lai. L'editore, attivo nel movimento pro democr… - Simona_Buratti : RT @marco_gervasoni: Che strano sui giornaloni italiani nessuno parla dell’arresto del principale media editore di hong kong, critico della… - egopor : RT @marco_gervasoni: Che strano sui giornaloni italiani nessuno parla dell’arresto del principale media editore di hong kong, critico della… - MAX18673 : RT @marco_gervasoni: Che strano sui giornaloni italiani nessuno parla dell’arresto del principale media editore di hong kong, critico della… -