La Juve scivola in Borsa | il titolo chiude a -7%

L'eliminazione in Champions League e l'esonero di Maurizio Sarri non trovano i favori degli investitori in Borsa per la Juventus. Il titolo bianconero infatti ha pagato il complicato fine settimana della società, tra il mancato passaggio ai quarti e il cambio di allenatore. La reazione in Borsa è stata ampiamente negativa: dopo aver aperto addirittura … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

