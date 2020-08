Juventus, per Pes 2021 è Ronaldo l'MVP del campionato (Di lunedì 10 agosto 2020) TORINO - Ancora un trofeo per la ricchissima bacheca di Cristiano Ronaldo . Il fenomeno di Madeira ha conquistato il premio di MVP , assegnato dal videogioco di calcio eFootball Pes 2021 , per il ... Leggi su corrieredellosport

Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc. Pronto per questa fantastica opportunità!… - FBiasin : 'L'Under 23 della #Juventus ringrazia il tecnico Andrea #Pirlo per il lavoro svolto e spera che il prossimo rimanga almeno una settimana'. - pisto_gol : Qualcuno sa di chi è la moglie Valentina Baldini, foto a dx, la miglior amica di Deniz Akalin, compagna del presid… - Meoz88 : RT @ansa_sport: #ChampionsLeague +++ Positivi #AtleticoMadrid +++ Verso l'esclusione dalla Final Eight, rinviata la partenza per #Lisbona.… - mattiamaestri46 : RT @ansa_sport: #ChampionsLeague +++ Positivi #AtleticoMadrid +++ Verso l'esclusione dalla Final Eight, rinviata la partenza per #Lisbona.… -