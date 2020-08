Il giurista Mirabelli: “Insistere con i decreti legge intacca le libertà costituzionali” (Di lunedì 10 agosto 2020) Un periodo storico particolare, certo. Che ha visto il mondo affrontare una situazione di emergenza, prima sanitaria e poi economica, senza precedenti. E durante il quale, però, c’è il rischio che il ricorso costante ai decreti ministeriali possa finire per intaccare le libertà dei cittadini. A lanciare l’allarme, attraverso le pagine de La Verità, è stato il giurista Cesare Mirabelli, che non ha nascosto le proprie perplessità di fronte all’operato del governo Conte: “Il prolungamento dello stato d’emergenza? Ci deve essere il presupposto che lo giustifichi. Non può esservi emergenza per una situazione eventuale e futura”. “Ci si può naturalmente dotare di strumenti che verranno utili se e quando l’emergenza si ... Leggi su ilparagone

