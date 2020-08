Foggia, assalto al blindato portavalori: chiusa l’autostrada A14 (Di lunedì 10 agosto 2020) Drammatico agguato ad un blindato portavalori nella serata di oggi. Come riferiscono le fonti, il luogo dell’assalto è un punto dell’autostrada A14, vicino all’uscita di Cerignola Est, nel Foggiano. Numerosi i colpi di arma da fuoco esplosi per rapinare il portavalori, ma vengono riportate anche altre vetture in fiamme. A14, assalto al furgone portavalori “Tra Foggia ed il bivio con la A16 in entrambe le direzioni a causa di una tentata rapina ad un portavalori, avvenuta all’altezza del km 591,700” è stata chiusa l’autostrada. Lo riferisce proprio Autostrade per l’Italia, secondo quanto riportato da Ansa. Il luogo della tentata rapina è appunto ... Leggi su thesocialpost

