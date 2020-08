Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo sono amiche inseparabili (Di lunedì 10 agosto 2020) Tra Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo è nata una nuova amicizia, dopo l’addio ai rispettivi compagni sembra abbiano trovato un feeling speciale e hanno trascorso insieme spensierati giorni di vacanza. Se prima infatti erano semplici conoscenze per via della frequentazione del mondo dello spettacolo e non si seguivano nemmeno sui social, dalla fine dei rispettivi legami sono diventate amiche per la pelle, quasi inseparabili. Le due, come raccontano le “Chicche di gossip” di “Chi” di Alfonso Signorini, hanno trascorso insieme le vacanze in Costa Smeralda dove sarebbero state le “più ammirate e desiderate”. Le amiche si divertono in spiaggia e di non dimenticano la vita notturna facendo visita ... Leggi su people24.myblog

GossipItalia3 : Elisabetta Gregoraci Instagram, costume in macramè mostra: «Orgoglio calabrese? Non è tutta plastica?»… - SofyPiccinini : RT @Viperissima_: Elisabetta Gregoraci Flavia Vento Patrizia de Blanck Gabriel Garko Eva Grimaldi Tommaso Zorzi Giovanni Terzi Asia Argento… - OndaradioGargan : Questa sera in prima serata su Italia 1, terza puntata di “RadioNorba Vodafone Battiti Live”, l’unico appuntamento… - UnDueTreBlog : Vodafone #BattitiLive – Terza puntata del 10/08/2020 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1.… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: Biografia, Vita Privata e Curiosità sull'ex moglie di Flavio Briatore -