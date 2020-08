Coronavirus, preoccupa il rientro dalle vacanze: diversi i giovani positivi (Di lunedì 10 agosto 2020) In Italia preoccupa il rientro dalle vacanze all’estero. diversi i focolai tra le comitive. ROMA – Massima attenzione in Italia per il rientro dalle vacanze all’estero. Negli ultimi giorni sono diversi i focolai registrati tra le comitive di giovani che hanno deciso di trascorrere un periodo di relax fuori dai confini nazionali. Una scelta che non sempre si è rivelata giusta visto che in molti sono risultati positivi al Coronavirus. Casi che hanno contribuito a far aumentare la curva epidemiologica nel nostro Paese. Sono in corso tutti i ragionamenti del caso con il Governo pronto a mettere il tampone obbligatorio per chi ritorna dall’estero. Ue: ... Leggi su newsmondo

