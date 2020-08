Con degli amichetti tra le onde della Sardegna. Suo padre si tuffa in mare per salvarlo (Di lunedì 10 agosto 2020) Si è tuffato per salvare dei bambini in difficoltà ma è annegato tra le onde. È il dramma che si è consumato in mattinata a Feraxi, nel comune di Castiadas, a una quarantina di chilometri da Cagliari. La vittima è Alessandro Perra. Si chiamava Alessandro Perra. Lui, 53enne originario di Selargius, piccolo comune in provincia … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteosalvinimi : Con che coraggio Conte va a Ceglie Messapica nella terra degli ulivi, dopo che né lui, né il suo alleato Emiliano… - WeCinema : Buon compleanno ad @antoniobanderas che compie oggi 60 anni ??! Uno degli attori spagnoli più famosi al mondo, debut… - s_parisi : Il ministro @paola_demicheli annuncia che farà a Conte l'elenco delle opere da commissariare. Il modello Genova div… - EnercomIT : Zero stress! Con #EnerCom la gestione delle forniture è facile e senza pensieri: payback, gestione pratiche e moni… - terryk953 : RT @Noiconsalvini: ALTRA FUGA DI IMMIGRATI: BLOCCATI CON ELICOTTERI. IN SICILIA È IL FAR WEST -