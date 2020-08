Cinque deputati chiedono il bonus partita Iva. Consigliera di Milano, ‘Mi autodenuncio’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Cinque deputati chiedono il bonus partita Iva, Luigi Di Maio su Facebook: “Vergognoso, indecente. Abbiano il coraggio di uscire allo scoperto”. Pizzicati i Cinque deputati che hanno richiesto il bonus partita Iva scatenando le polemiche che arrivano soprattutto dal Movimento 5 Stelle. Montecitorio, Cinque deputati chiedono il bonus partita Iva Il caso è quello dei Cinque deputati che hanno chiesto all’Inps il bonus da seicento euro per lavoratori autonomi e Partite Iva. A segnalare le Cinque richieste in questione è stata la Centrale Antifrode, ... Leggi su newsmondo

La questione dei deputati "furbetti" non è stata ancora risolta e continua a tenere banco: sarebbero 5 coloro che farebbero parte della casta e avrebbero incassato il bonus da 600 euro. La misura era ...Non si placa la bufera sui cinque parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid da 600 euro al mese per le partite Iva. Una stranezza, in realtà, e non una vera irregolarità, perché a quant ...