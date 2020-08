Cerere, una riserva di acqua liquida grazie al sale: un tempo il pianeta nano aveva un oceano subsuperficiale globale (Di lunedì 10 agosto 2020) La missione della NASA Dawn si è conclusa nel 2018 dopo 11 anni di servizio, ma i dati raccolti da gruppi di ricerca in tutto il mondo continuano a destare l’attenzione della comunità scientifica. È così che Nature (nello specifico, le riviste Nature Astronomy, Nature Geoscience e Nature Communications) dedica un numero speciale, in uscita oggi, alla sonda spaziale statunitense e al pianeta nano Cerere, riporta un comunicato stampa dell’INAF. E tra gli articoli pubblicati in questa edizione, uno è a prima firma italiana. Un gruppo di scienziati guidati dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha sfruttato le potenzialità dello strumento made in Italy Visible and infrared mapping spectrometer (VIR-MS) a bordo della sonda ... Leggi su meteoweb.eu

