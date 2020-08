Bruciature, ecco perché il dolore rimane a lungo (Di lunedì 10 agosto 2020) Quanto ci fa male quando ci cade il classico olio caldo sulla mano, creando quasi immediatamente un’ustione? E soprattutto, quanto dura il dolore, a prescindere dalla formazione della vescica? Se è vero che non tutti i dolori sono uguali, è altrettanto innegabile che anche sul fronte della durata del fastidio la situazione cambia, per cui uno stress termico tende a creare problemi più a lungo della classica “botta”. Ma come mai? Uno studio che ha visto impegnata l’Università di Torino spiega i motivi di questa differenza. Cosa succede in caso di ustione La ricerca, condotta da un’equipe mista italiano-canadese, ha individuato un meccanismo nel midollo spinale che dimostra come il dolore di tipo termico tende a perdurare e amplificarsi di più rispetto al ... Leggi su dilei

Spiralwavemood : A forza di disegnare le bruciature di Dabi ecco cosa succede ?????? #bnha280 #bnha -

Ultime Notizie dalla rete : Bruciature ecco Ecco perché è consigliato mangiare la cipolla ogni giorno Proiezioni di Borsa Ecco perché è consigliato mangiare la cipolla ogni giorno

. Numerosi studi scientifici dimostrano come la cipolla abbia tantissimi effetti benefici sulla salute. Essa contiene dei composti solforosi in grado di guarire molte malattie. Ha un elevato potere an ...

Eritema solare: cos'è cause rimedi scottature da sole e ustioni solari

L’eritema solare è uno dei disturbi più caratteristici e comuni del periodo estivo. Quando a causa della poca attenzione e di una protezione solare non adeguata, l’esposizione al sole e i raggi UV ris ...

. Numerosi studi scientifici dimostrano come la cipolla abbia tantissimi effetti benefici sulla salute. Essa contiene dei composti solforosi in grado di guarire molte malattie. Ha un elevato potere an ...L’eritema solare è uno dei disturbi più caratteristici e comuni del periodo estivo. Quando a causa della poca attenzione e di una protezione solare non adeguata, l’esposizione al sole e i raggi UV ris ...