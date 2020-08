Atripalda, positivo al Covid-19 un bambino di tre anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (Av) – Nella giornata di domenica, l’Asl di Avellino, ha comunicato due nuove positività al Covid-19. Uno di questi riguarda il comune di Santa Paolina per una persona rientrata da un viaggio all’estero per motivi di lavoro. Nel secondo caso si tratta di un contatto di una positività riscontrata da una donna rientrata dalla Romania nei giorni scorsi ad Atripalda. Ebbene il secondo caso riguarda un bambino di appena tre anni. Quest’ultimo appartenente allo stesso nucleo familiare della trentenne. Le condizioni di entrambi sono buone. Aggiornamento Covid-19: torna a salire il numero dei contagi in Regione L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

