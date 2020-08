Atletico Madrid, allenamento annullato: due tesserati positivi al coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) Grana per l’Atletico Madrid, che fra pochi giorni è impegnato contro il Lipsia nei quarti di Champions League. Due tesserati sono risultati positivi al coronavirus e così il club spagnolo ha deciso di annullare l’allenamento previsto oggi come da protocollo. Stando a quanto riporta As, le porte di Majadahonda sono rimaste chiuse su decisione dei colchoneros che è in attesa dei risultati dei nuovi tamponi per capire se la squadra potrà partire alla volta di Lisbona. Leggi su sportface

