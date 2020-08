Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne preoccupa in fan, prima il malore poi la corsa in ospedale (Di domenica 9 agosto 2020) Valentina Dallari, l’ex volto di Uomini e Donne fa preoccupare i fan. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha sempre dimostrato di avere un carattere fragile. Umori altalenanti che hanno spesso portato Valentina Dallari ad accusare duri colpi emotivi. È accaduto anche nelle ultime ore, quando sul suo profilo Instagram è apparsa la foto in ospedale. Ricoverata per un malore che ha fatto preoccupare tutti, Valentina Dallari ha condiviso con i suoi follower una foto correlata anche da una spiegazione esaustiva: “Ho avuto un attacco di panico e sono svenuta, sbattendo la testa”. Con al polso il bracciale di riconoscimento, ... Leggi su caffeinamagazine

GossipItalia3 : Valentina Dallari, sviene per un attacco di panico: «Ho un bernoccolo che sfoggerò con stile» #gossipitalianews - Notiziedi_it : Uomini e Donne, Valentina Dallari ricoverata: cade e batte la testa - granato_serena : #Uominiedonne - L'ex tronista #ValentinaDallari ha fatto sapere su Instagram che i controlli medici dopo lo svenime… - zazoomblog : Valentina Dallari è in ospedale: le condizioni dell’influencer - #Valentina #Dallari #ospedale: - IncontriClub : Valentina Dallari ricoverata in ospedale -