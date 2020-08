"Toni insultanti e lesivi, torni a essere civile e responsabile". Il Tg1 risponde a Salvini. Ufficiale: è guerra (Di domenica 9 agosto 2020) Matteo Salvini in soli due giorni ha pubblicato due durissimi sfoghi contro la Rai, in particolare contro il Tg1. Nel mirino del leader della Lega l'intento di viale Mazzini di tenere nascosto le disfatte del governo e di Giuseppe Conte dopo la pubblicazione dei verbali del Comitato tecnico scientifico. La replica dei diretti interessati non si è fatta attendere: "Il Segretario della Lega Matteo Salvini torna ad attaccare la principale Testata del Servizio Pubblico con Toni insultanti che il Cdr ritiene gravemente lesivi della professionalità dei giornalisti del Tg1" scrivono in una nota il Cdr del tiggì e Usigrai. "L'accusa di Salvini parte da presunte omissioni del Tg1 circa le responsabilità del presidente del ... Leggi su liberoquotidiano

