The Vigil – Dal 10 Settembre al Cinema (Di domenica 9 agosto 2020) Un film di Keith Thomas Con Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed, Ronald Cohen, Nati Rabinowitz, Moshe Lobel, Efraim Miller, Lea Kalisch e Ethan Stone Jason Blum, della nota casa di Produzione Blumhouse, è stato talmente colpito dal film che ha affidato a Keith Thomas la regia della sua prossima produzione, FIRESTARTER, tratto dal libro di Stephen King, L’INCENDIARIA (Ed. Sperling & Kupfer) “Ogni tanto ti capita di vedere un film che ti afferra e ti scuote. The Vigil ha fatto questo con noi” Jason Blum su THE Vigil Sinossi Un giovane a corto di denaro accetta senza troppo entusiasmo di vegliare sul corpo di un defunto in cambio di una piccola somma. Si ritrova presto esposto a una terrificante ossessione all’interno dei confini claustrofobici ... Leggi su quotidianpost

The Vigil, data d’uscita italiana e trailer del nuovo horror Blumhouse

BiM Distribuzione il primo trailer ufficiale di The Vigil, nuovo horror targato Blumhouse, diretto da Keith Thomas e con protagonista Dave Davis. Il film arriverà nelle sale italiane il 10 settembre.

