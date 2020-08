Tania Cagnotto non andrà a Tokyo, la tuffatrice annuncia il suo ritiro e una nuova maternità (Di domenica 9 agosto 2020) «Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta davvero difficile…». Comincia così il post Instagram con cui la tuffatrice Tania Cagnotto annuncia il suo ritiro dalle olimpiadi di Tokyo e dallo sport che l’ha vista eccellere. Alla base della sua scelta, una nuova vita in arrivo e dunque il desiderio di maternità. «Ebbene sì – dichiara Cagnotto – questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta». Dopo l’annuncio del ritiro, la campionessa ha provato a ... Leggi su open.online

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - ItaliaTeam_it : Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto… - LiaCapizzi : Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, no… - VioletShadow86 : RT @ItaliaTeam_it: Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto @FINOfficial_ h… - PeppinoPrisco2 : Tania #Cagnotto si ritira: la federazione al lavoro per trovare antenati italiani e far diventare italiani #cuadrado e #dybala -