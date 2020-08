Sicilia, mentre si cerca il piccolo Gioele un altra ragazza di 23 anni è scomparsa (Di domenica 9 agosto 2020) mentre in Sicilia continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto scorso con la madre Viviana Parisi, poi ritrovata senza vita, dall'isola arriva la notizia di un'altra giovane di cui non si hanno più notizie ormai da ore. Si tratta di Dora D'Asta, una ragazza di ventitré anni che risulta scomparsa da venerdì scorso. A quanto emerso, l'ultima volta che la ragazza è stata vista ha partecipato a una festa in un lido a Trabia (Palermo). I genitori della ventitreenne, che vive a Bagheria, non riuscendo a rintracciare la giovane hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Dora prelevata da casa da una ... Leggi su howtodofor

