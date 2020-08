Salvatore – Shoemaker of Dreams, la Biografia su Ferragamo, Fuori Concorso Venezia 77 (Di domenica 9 agosto 2020) Venezia 77 Salvatore Ferragamo il documentario, Fuori Concorso. Dopo Greta, un altro Film-documentario molto atteso Salvatore, Shoemaker of Dreams, Fuori Concorso a Venezia 77. The Duke con Helen Mirren, Fuori Concorso a Venezia 77 Venezia 77, Assandira di Salvatore Mereu, Fuori Concorso Ad ispirare l’idea di un film del regista Luca Guadagnino fu la lettura dell’autoBiografia del celebre calzolaio e imprenditore italiano, il film-documentario è un racconto che si avvicina a una favola, storia umana e artistica che ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

