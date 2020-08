Pesto pomodoro fresco basilico e mandorle: un amore di condimento (Di domenica 9 agosto 2020) Il Pesto al pomodoro fresco, basilico e mandorle è una ricetta estiva che vi cambierà la vita! Ideale per realizzare un primo piatto leggero, fresco e ricco di bontà. Semplici e naturali ingredienti che insieme diventeranno irresistibili. Perché non provate anche realizzare delle deliziose bruschette per una cena o delle tartine da aperitivo? Un Pesto versatile e saporito che renderà unico ogni vostro pasto e conquisterà tutti i vostri ospiti! Potete conservarlo in frigorifero, dentro un barattolo a chiusura ermetica, per massimo 3-4 giorni. Se preferite averlo a disposizione ogni volta che volete, senza preoccupazioni e fretta, vi basterà inserirlo in freezer! In questo modo, si conserverà per moltissimo tempo, ... Leggi su pianetadonne.blog

Morbida o scrocchiarella oggi vi proponiamo una versione che possono gustare anche le persone celiache: una focaccia senza glutine, sana, veloce e buona, da riempire in mille modi. Avrete bisogno di 2 ...

I pestati: alcune idee per preparare le vostre salse in casa

I pestati sono tali, appunto, perché per la loro preparazione non vengono tagliati o frullati, ma appunto battuti con forza fino a rompere la struttura che li compone riducendoli a farina o poltiglia.

