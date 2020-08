Otranto: domani all’alba il concerto di Neri Marcorè "Le mie canzoni altrui" per l'apertura di "Luce d'Oriente" (Di lunedì 10 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dopo il rinvio per maltempo al 27 agosto del concerto di Boosta dei Subsonica, l’apertura della rassegna Luce d’Oriente a Otranto è affidata a Neri Marcoré, che alle prime luci del mattino dell’11 agosto sarà protagonista nel Parco dell’Orte del tradizionale concerto all’alba che segna la fine della Notte di San Lorenzo. L’artista presenterà il progetto «Le mie canzoni altrui», un tributo ai grandi della canzone d’autore, da Gaber e Dalla a De Gregori e Fossati. Il concerto prevede un omaggio speciale a Fabrizio De Andrè, cui è riservato un intero set durante il quale si ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Otranto domani

Noi Notizie

Previsioni Meteo Bari di domani lunedì 10 agosto : nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Catania e provincia di domani lunedì 10 agosto . Rimani connesso con MeteoW ...Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Ermal Meta, che avrà l’opportunità di vedere per la prima volta la sua Bari dalla prospettiva mozzafiato della terrazza del “teatro galleggia ...