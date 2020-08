Osimhen, l'entourage: "Ha visto Barça-Napoli, voleva essere già in campo per aiutare i compagni" (Di domenica 9 agosto 2020) Osita Okolo, membro dell'entourage e cognato dell'attaccante azzurro Victor Osimhen, è intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Victor ha visto la gara tra Barcellona e Napoli: mi ha detto che avrebbe voluto giocar ... Leggi su tuttonapoli

