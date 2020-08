Modric: “Pronti per la prossima stagione, grazie a tutti i tifosi” (Di domenica 9 agosto 2020) Luka Modric, deluso dopo l’eliminazione dalla Champions League del suo Real Madrid, ha commentato così su instagram l’amara sconfitta dei madrileni contro il City. “Il nostro viaggio europeo si conclude prima di quanto previsto. Deluso perché perdere non è mai nei nostri piani. ⁣Ma questo non può farci dimenticare i nostri precedenti trionfi: La Liga, che era speciale e diversa in questa stagione, e la Supercoppa. ⁣Da ora, il nostro unico pensiero è tornare più forti e lottare per ogni titolo. grazie a tutti i madrileni nel mondo.” View this post on Instagram Finaliza nuestro camino europeo antes de lo deseado. Jodidos porque la historia de este club es ganar siempre. Pero esto no puede hacernos olvidar los ... Leggi su alfredopedulla

