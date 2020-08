Milan-Rebic, si tratta per allungare il prestito al 2022 (Di domenica 9 agosto 2020) Milan prestito Rebic – Il Milan e l’Eintracht di Francoforte starebbero valutando la possibilità di estendere fino al 30 giugno 2022 il prestito incrociato tra Ante Rebic, arrivato in rossonero la scorsa estate, e Andre Silva, passato contestualmente al club della Bundesliga. L’attaccante portoghese ha dichiarato più volte di trovarsi bene in Germania e Rebic … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

PietroMazzara : A prescindere dal rinnovo di #Ibrahimovic - a mio modo di vedere - il #Milan non può rimanere così in attacco.… - LucianoBentan : .?????????????? Valencia has contacted Anté Rebic's agent and are interested in the player. #Valencia #Rebic #Milan ????Il… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Milan - possibile prolungamento del prestito di #Rebic ??#CMITmercato - GraziaMarocco : RT @Sport_Mediaset: #Milan, per #Rebic c'è il piano B: prolungare il prestito di un altro anno. La trattativa con Eintracht e Fiorentina no… - atmilan1899 : Il #Milan vuole trattenere #Rebic: il Piano B rossonero per chiudere la doppia-operazione con André #Silva -