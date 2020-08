Gara-2 Sbk a Portimao: Rea vince tutto (Di domenica 9 agosto 2020) Poker lusitano per Jonathan Rea: Superpole, Gara-1, Superpole Race e Gara-2. Un weekend segnato dal dominio in solitaria del nordirlandese e dalla supremazia della verdona. Ben più di quattro secondi ... Leggi su gazzetta

