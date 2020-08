Dopo la rivolta di Beirut si dimette la ministra dell'Informazione del Libano (Di domenica 9 agosto 2020) La ministra dell’Informazione libanese, Manal Abdel-Samad, si è dimessa a seguito della devastante esplosione al porto di Beirut, che ha ucciso almeno 160 persone e ne ha ferite 6mila. Nella lettera con cui ha annunciato la decisione, Abdel-Samad si è detta dispiaciuta di non essere riuscita a essere all’altezza delle aspettative del popolo. Ieri migliaia di persone sono tornate in piazza a Beirut, protestando contro la corruzione e l’inadeguatezza della classe politica al potere. I dimostranti hanno anche issato delle forche in piazza dei Martiri, appendendo ai capestri le sagome di alti funzionari.“Vista la dimensione della catastrofe, causata dal terremoto che a ... Leggi su huffingtonpost

