Covid-19: 463 i nuovi positivi, 116 in più di ieri. Boom di giovani contagiati in Toscana (Di domenica 9 agosto 2020) Sono 463 i nuovi positivi, 116 in più rispetto a ieri. Le vittime sono 2. I tamponi effettuati oggi sono 37.637, per un totale di 7,2 milioni. Le regioni a zero contagi sono 4. Lazio 'Oggi registriamo ... Leggi su globalist

