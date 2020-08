Cosa non ha funzionato in Vis a Vis L’Oasi, a partire dal grande assente: il carcere (recensione) (Di domenica 9 agosto 2020) Ora che è arrivato su Netflix si può dire a ragion veduta che Vis a Vis L'Oasi è stata un'occasione mancata: l'idea di fondo di uno spin-off dedicato alle due protagoniste della saga carceraria Macarena e Zulema poteva essere vincente, un bonus da aggiungere a quattro stagioni di successo, soprattutto per recuperare il vuoto dell'ultima che ha visto grande assente Maggie Civantos (impegnata sul set de Le Ragazze del Centralino). Invece l'azzardo di creare un nuovo format che ha provato a discostarsi dall'originale senza avere un'idea precisa della propria identità ha lasciato un senso di incompiutezza nello spettatore, l'idea di guardare una serie che non è all'altezza della precedente e non riesce a convincere con i suoi elementi di diversità. A caratterizzare il fallimento di Vis a Vis L'Oasi, che ha ... Leggi su optimagazine

AlbertoBagnai : Diceva Flaiano che in Italia la realtà supera la fantasia. In Europa le due sono perfettamente allineate. Se non vi… - AzzolinaLucia : Salvini mi accusa di essermi “auto-assunta”? Continua a non azzeccarne una sulla scuola! Ancora una volta, l’ennesi… - TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - gab_3_98 : Oggi mi son sorbito: superbike (gara 1 e 2), moto 3, moto 2, moto GP e adesso tocca alla formula 1 Non so cosa ci t… - Nicola7boh : @Genkorap Io invece cosa ti ho augurato per essere detto stronzo? Poi non ricordo che vige ancora la legge del taglione -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Bugia al marito e i 20 minuti: che cosa non torna sulla mamma dj ilGiornale.it Ex campione di kickboxing morto a Ponza. Caduta da 7 metri

Un ragazzo è stato trovato morto nel giardino di un’abitazione in tarda mattinata a Ponza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull'accaduto, il giovane stava camminando su al ...

E' morta l'attrice Franca Valeri: aveva da poco compiuto 100 anni

E’ morta Franca Valeri. L’attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. La grande attrice si è spenta questa mattina nella sua casa di Roma intorno alle 7.40, circondat ...

Un ragazzo è stato trovato morto nel giardino di un’abitazione in tarda mattinata a Ponza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull'accaduto, il giovane stava camminando su al ...E’ morta Franca Valeri. L’attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio. La grande attrice si è spenta questa mattina nella sua casa di Roma intorno alle 7.40, circondat ...