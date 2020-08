Coronavirus Lazio, 8 ragazzi tornano da Malta e sono positivi: uno di loro rintracciato a Trento, era in vacanza con la famiglia (Di domenica 9 agosto 2020) sono 8 su 10 i ragazzi rientrati da Malta e risultati positivi al Coronavirus. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio. I giovani erano stati in vacanza per una settimana a Malta ed erano rientrati il 7 agosto scorso. I familiari e gli altri contatti stretti sono stati rintracciati e posti in isolamento. Al Seresmi sono stati comunicati i voli Fiumicino-Malta e i locali frequentati a Malta. Leggi anche: Coronavirus, Asl Roma 3: torna da un viaggio ad Ibiza ed è positivo, avviato il contact tracing Inoltre, uno dei ragazzi della comitiva di Malta che era rientrato a Roma in anticipo il 3 agosto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

