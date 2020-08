Chiara Ferragni esplode: Leone replica il dito (Di domenica 9 agosto 2020) Di nuovo. Il piccolo Leone ha detto la sua prima parolaccia qualche giorno fa causando una discussione sul web se davvero avesse pronunciato o meno la parola “caz*o” e ieri lo ha fatto nuovamente. Ma non solo. Fedez aveva inviato il piccolo dalla sua mamma e dirle “scherzo”, ma il piccolo Leone ha invece pronunciato, per ben due volte caz*o. E durante le coccole con il rapper eccoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Dayligh28435929 : Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni) - saeransbitch : @lafeshionblo chiara ferragni: ? zia rosa: ? - bluerovses : Vorrei avere la stessa abilità di Chiara Ferragni nel venire bene in tutte le foto - sakusamuchina : @nekomkuroo special guest come Chiara Ferragni - dreamingxx_ : Praticamente Chiara Ferragni è comparsa nella canzone di Baby K per fare pubblicità a pantene -